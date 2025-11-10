Αυτοί είναι οι νέοι προορισμοί της Aegean με απευθείας πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη

Με τέσσερις νέους προορισμούς εξωτερικού και δύο εσωτερικού συνδέει η Aegean τη Θεσσαλονίκη

Οι τέσσερις νέοι προορισμοί που προστίθενται στο δίκτυο της Aegean για απευθείας πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη είναι η Κωνσταντινούπολη, η Πράγα, η Βαρσοβία και το Ντουμπρόβνικ. Οι πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη ξεκινούν από τις 24/11/2025 με τρεις πτήσεις την εβδομάδα. Για Πράγα ξεκινούν από 25/11/2025 και από το νέο έτος αρχίζουν οι πτήσεις για Βαρσοβία και Ντουμπρόβνικ. Συγκεκριμένα, από 31/3 του 2026 ξεκινούν οι πτήσεις για Βαρσοβία και από 1/6 του 2026 αρχίζουν οι πτήσεις για Ντουμπρόβνικ.

Όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού οι δύο νέοι προορισμοί που ξεκινούν δρομολόγια από τον Ιούνιο του 2026 είναι η Μήλος και η Ζάκυνθος.

«Η Θεσσαλονίκη υπήρξε η αφετηρία της διεθνούς μας παρουσίας και παραμένει ένα από τα δυναμικής σημεία της εξέλιξης μας», ανέφερε σε παρουσίαση της Aegean ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης.

Από αριστερά ο Πρόεδρος της Aegean Airlines, Ευτύχιος Βασιλάκης και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία φέτος «ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε τους 8 εκ. επιβάτες», τόνισε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος. «Η Θεσσαλονίκη για εμάς είναι η ναυαρχίδα μας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Θα πετάξουν και στην Ινδία τα φτερά της Aegean

Ο πρόεδρος της Aegean ερωτηθείς σχετικά αποκάλυψε ότι σίγουρα την επόμενη χρονιά η Aegean θα πάει στην Ινδία, με πτήση από την Αθήνα. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος αυτό εξαρτάται και από το χρονοδιάγραμμα άφιξης των αεροσκαφών.

Ανάπτυξης δικτύου εντός και εκτός Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2013 με 25 προορισμούς, το δίκτυο της Aegean το 2026 θα φτάσει τους 43 προορισμούς εξωτερικού και εσωτερικού με απευθείας σύνδεση. Το 2026, 14 χώρες θα εξυπηρετούνται από Θεσσαλονίκη.

Περαιτέρω ενίσχυση της βάσης

Το 2026 τα αεροσκάφη θα είναι 10 με την προσθήκη ενός Airbus 320neo. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό από 298 άτομα το 2013 σήμερα έχει αυξηθεί σε 547.

Επιπλέον αύξηση των προσφερόμενων θέσεων

Από 2,3 προσφερόμενες θέσεις το 2013 το 2026 η Aegean αναμένεται να φτάσει τις 3,7 εκατ. θέσεις. Από 1,4 εκ. θέσεις στο δίκτυο εσωτερικού το 2013, το 2026 οι προσφερόμενες θέσεις αναμένεται να φτάσουν τις 2,1 εκ. Από 0,9 προσφερόμενες θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού το 2013, το 2026 οι προσφερόμενες θέσεις αναμένεται να φτάσουν τις 1,6 εκ.

Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν από και προς Θεσσαλονίκη το 2026 αναμένεται είναι περισσότεροι από τρία εκατ.