Aegean: Καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14% – Mέρισμα €0,9 ανά μετοχή

Η AEGEAN ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Έτους 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή της πορεία.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών το 2025 ανήλθε σε €1,86 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2024 λόγω της επέκτασης του δικτύου αλλά και της σταδιακής ενίσχυσης της ζήτησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους από το 2024. Ο Όμιλος προσέφερε 21 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Η αύξηση της χωρητικότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής συνέβαλε στην μερική άμβλυνση της εποχικότητας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €421,5 εκατ., τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €192,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €147,8 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 14%.

Η βελτίωση των μεγεθών επιτεύχθηκε παρά τις σημαντικές νέες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων και την χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF) που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €43,3 εκατ. για το 2025. Παράλληλα όμως, η εταιρεία επωφελήθηκε από την μερική υποχώρηση του κόστους καυσίμου, αλλά και την σημαντική ανάκαμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος συνέχισε την στρατηγική ενίσχυσης της χειμερινής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις κατά 10% και μετέφερε 9% περισσότερους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης και στους παραδοσιακά πιο αδύναμους μήνες του έτους. Ο κύκλος εργασιών του τελευταίου τριμήνου αυξήθηκε κατά 7%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €955,1 εκατ.[1] στις 31.12.2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,90 ανά μετοχή.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης , Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά θετικών επιδόσεων για την AEGEAN, με αύξηση επιβατών, εσόδων και κερδοφορίας. Η επέκταση του δικτύου, η παραλαβή νέων αεροσκαφών αλλά και η ενίσχυση της δραστηριότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής, συνέβαλαν καθοριστικά στα αποτελέσματα του Ομίλου τα οποία για άλλη μια φορά είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Αντίστοιχα, βελτιωμένο με τα κέρδη μετά από φόρους θα είναι και το προτεινόμενο μέρισμα προς τους μετόχους μας, μετά την έγκριση της γενικής μας συνέλευσης.

Για το 2026, παρά τη θετική δυναμική κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ο περιορισμός της πτητικής δραστηριότητας μας στην περιοχή (που αποτελεί περίπου 4-5% της συνολικής δραστηριότητας), αλλά και η άμεση έντονη επίδραση στην αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων θα έχουν σημαντικό αποτύπωμα τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Και σε αυτή την νέα συνθήκη, της οποίας η διάρκεια δεν είναι ακόμη γνωστή, η AEGEAN, με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κρίσεων, υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και υψηλά επίπεδα συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου θα επιδείξει για άλλη μια φορά την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς μας και των προοπτικών ανάπτυξης».

Σημειώνεται ότι σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, αποπληρώνεται πλήρως το από 12.03.2019 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας, καταβάλλοντας στους ομολογιούχους το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών πλέον των οφειλόμενων τόκων συνολικού ποσού €200,3 εκατ..

Η διοίκηση της AEGEAN θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (conference call) με θέμα συζήτησης τα «Αποτελέσματα Έτους 2025» την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 στις 16:00 ώρα Ελλάδος.