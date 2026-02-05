MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ για διορθώσεις σε λάθη πληρωμών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025

Από 9 έως και 27 Φεβρουαρίου, ανοίγει ξανά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024 και 2025, όπως ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα (5.2.2026) η η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το ΟΣΔΕ 2025 ανοίγει για πολλαπλά προβλήματα λανθασμένων και ελλιπών πληρωμών αγροτών στην ΕΑΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έγιναν το 2025, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Πρόκειται για λάθη, όπως:

  • Στο καθεστώς προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ) ιδιόκτητης ή μισθωμένης
  • Στα στοιχεία μητρώου των αγροτών
  • Στην οικογενειακή κατάσταση
  • Στην καταχώρηση παραστατικών

Οι περιπτώσεις λαθών που μπορούν να διορθωθούν περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να εκδοθεί αύριο Παρασκευή 6.2.2026.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΣΔΕ διασφαλίζει ότι η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παρεμβάσεων με βάση την έκταση της ΚΓΠ και τα ζώα πραγματοποιούνται με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, το ΟΣΔΕ καλύπτει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους, η οποία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενισχύσεων της ΚΓΠ από τους γεωργούς.

