ΑΑΔΕ: Ψηφιακή εφαρμογή για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ανακοίνωσε ότι θέτει σε παραγωγική λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων.

Συγκεκριμένα, αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά.

Με τον τρόπο αυτό, καταργείται πλέον η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:

1. τον ίδιο τον φορολογούμενο/δικαιούχο με αναπηρία, ή

2. τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: