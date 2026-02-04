MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή εφαρμογή για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ανακοίνωσε ότι θέτει σε παραγωγική λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων.

Συγκεκριμένα, αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά.

Με τον τρόπο αυτό, καταργείται πλέον η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE Εφαρμογές Δημοφιλείς Εφαρμογές myCAR.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:

1. τον ίδιο τον φορολογούμενο/δικαιούχο με αναπηρία, ή

2. τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

  • Οι πολίτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ψηφιοποιημένες Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠA) από τα ΚΕΠΑ από 16/9/2022 και εφεξής, μπορούν να κάνουν Αίτημα για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας μέσω της εφαρμογής.
  • Οι απαλλαγές χορηγούνται από την έναρξη ισχύος της ΓΑΠA έως και την τυχόν λήξης της, συμπεριλαμβανομένων των ετών έναρξης ισχύος και λήξης της (εφόσον προβλέπεται λήξη).
  • Για όσες ΓΑΠΑ δεν είναι ψηφιοποιημένες από τον e-ΕΦΚΑ, οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν το αίτημα ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», της ψηφιακής πύλης myAADE επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α. 1003/2025), επιλέγοντας την ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ που είναι αρμόδια/ο για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου προσώπου.

ΑΑΔΕ Τέλη κυκλοφορίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και της πήρε χρυσές λίρες και κοσμήματα

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Εξερράγη η Ράνια Τζίμα για την τραγωδία στη Χίο: Είναι η δεύτερη φορά που δεν έχουμε οπτική καταγραφή, μοιάζει αδιανόητο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Εκρέμ Ιμάμογλου: Από 15 έως 20 έτη κάθειρξης ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολη για “πολιτική κατασκοπεία”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κέρκυρα: Άνεμοι 10 μποφόρ “σαρώνουν” το νησί – Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι