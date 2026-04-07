ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια μετά από εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση σημαντικού κύκλου εκταμιεύσεων, οι οποίες βασίστηκαν σε εκτεταμένους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκκαθάριση και αποδέσμευση αγροτεμαχίων, διαδικασία κρίσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενισχύσεων και την ορθή στόχευση των πληρωμών.

Μετά από συμψηφισμούς της τάξεως των 264.613,16 ευρώ στο σύνολο των κατηγοριών ενισχύσεων λόγω οφειλών παλαιότερων ετών, το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 201.977.212,74 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.