ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA v1.0.12 – Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της διαφάνειας στις ψηφιακές συναλλαγές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε λειτουργία τίθεται από την Πέμπτη 13/11 η νέα έκδοση v1.0.12 της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η νέα έκδοση v1.0.12 περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και πλήρη διαφάνεια στις ψηφιακές συναλλαγές.

Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2B, B2C, B2G μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.1128/2025)

Ενσωματώνεται νέο πεδίο downloadingInvoiceUrl στον μορφότυπο των παραστατικών, το οποίο επιτρέπει στον λήπτη να λαμβάνει το παραστατικό μέσω URL, με δυνατότητα επιλογής μορφής:

  • /pdf: Λήψη σε μορφή PDF
  • /myDATA: Λήψη σε αναλυτικό μορφότυπο myDATA
  • /EN16931: Λήψη σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

2. Δελτίο Αποστολής – Αντίστροφη Διακίνηση

Προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού τύπου 9.3 Δελτίο Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», μέσω της συμπλήρωσης της Αιτίας Έκδοσης:

  • 1: Μη Υπόχρεος Έκδοσης
  • 2: Άρνηση Έκδοσης / Εκ Παραδρομής Μη Έκδοση
  • 3: Ενδοκοινοτική Απόκτηση
  • 4: Απόκτηση από Τρίτη Χώρα
  • 5: Αντιστροφή Υποχρέωσης

3. Δήλωση Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου ή Ιδιοπαρόχου (Α.1112/2025, άρθρο 6)

Ενεργοποιούνται νέες μέθοδοι για τη διαχείριση των δηλώσεων έκδοσης στοιχείων:

  • SendStatement: Υποβολή δήλωσης
  • RecallStatement: Ανάκληση δήλωσης
  • RequestStatements: Λήψη διαβιβασθέντων δηλώσεων

Οι εργασίες της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13/11, από τις 07:00 έως τις 08:00 π.μ. Σε αυτό το διάστημα δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων από εφαρμογές ERP και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), timologio – myDATAapp και Ειδική φόρμα καταχώρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio > Έκδοση τιμολογίων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής timologio.

ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

