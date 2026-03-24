ΑΑΔΕ: Μετάθεση της υποβολής δήλωσης μεταβολών για υποχρεωτική μετάταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το 2026

Μετάθεση έως τις 30 Απριλίου παίρνει η υποβολή δήλωσης μεταβολών για υποχρεωτική μετάταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.3.2026) η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σε εγκύκλιο του Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, για το έτος 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως 30/4/2026:

  • Δήλωσης μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λόγω υπέρβασης του ορίου των 5.000 ευρώ εντός του 2025 από την είσπραξη επιδοτήσεων
  • Δηλώσεων που υποβάλλονται λόγω της παραπάνω μεταβολής (δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών).

Το ψηφιακό αρχείο της βεβαίωσης καταβολών ενισχύσεων φορολογικού έτους 2025, έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, στην ενότητα “Αγροτικές Ενισχύσεις / Επιδοτήσεις” και στην επιλογή “Βεβαίωση αγροτικών ενισχύσεων / επιδοτήσεων φορολογικού έτους 2025”.

Οι δηλώσεις μετάταξης υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ <Τα αιτήματα μου> επιλέγοντας τη νέα διαδικασία <Δήλωση υποχρεωτικής μετάταξης αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το 2026>. Η νέα διαδικασία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 27/3/2026.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου

