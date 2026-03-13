MENOY

ΑΑΔΕ: Με φωτογραφίες και αριθμό χιλιομέτρων πλέον τα οχήματα που δημοπρατούνται

Πιο προσιτές στους πολίτες γίνονται οι δημοπρασίες τροχοφόρων, οι οποίες διεξάγονται από την Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας-ΔΙΔΕΠ της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΔΔΥ).

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της διαδικασίας δημοπρασιών οχημάτων, στις σχετικές ανακοινώσεις προστίθενται φωτογραφίες των οχημάτων που πρόκειται να δημοπρατηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες έχουν πλέον έτσι τη δυνατότητα να αποκτούν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των βασικών χαρακτηριστικών των οχημάτων, πριν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Ταυτόχρονα, στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων, όπου είναι αυτό εφικτό, έχει προστεθεί και το στοιχείο του αριθμού των χιλιομέτρων κάθε οχήματος.

Οι σχετικές πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ανακοινώσεις των δημοπρασιών που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες.

