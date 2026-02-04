MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16€ εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39€.

Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:

  • 20.058 τιμολογίων συνολικής αξίας 214.497.433,61€, από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 50.178.567,99€.
  • 7.530 τιμολογίων συνολικής αξίας 81.883.128,83€, από 14 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 11.727.773,07€.
  • 927 τιμολογίων συνολικής αξίας 18.502.388,57€, από 16 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.876.149,25€.
  • 1.354 τιμολογίων συνολικής αξίας 39.324.190,89€, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.457.960,04€.
  • 171 τιμολογίων συνολικής αξίας 16.772.639,41€, από 3 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.673.504,23€.
  • 174 τιμολογίων συνολικής αξίας 24.147.393,88€, από 6 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 4.904.184,82€.
  • 1.305 τιμολογίων συνολικής αξίας 58.009.147,23€, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών/ήχου και εικόνας, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 9.654.192,84€.
  • 1.587 φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 16.175.897,73€, από 7 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.052.123,84€.
  • 5.130 τιμολογίων συνολικής αξίας 151.133.850,64€, από 28 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 35.001.871,28€.
  • 9.779 τιμολογίων συνολικής αξίας 97.682.027,37€, από 26 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 19.980.100,03€.

ΑΑΔΕ Εικονικά τιμολόγια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της: “Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΕΠΟ για αλλαγή έδρας στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: “Πλήρης ερασιτεχνισμός από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου: Και ο Αντώνης Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Γιώργος Χρανιώτης για την αποστολή στη Γάζα: “Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

“Βόμβα” από τον Μιχάλη Ζαμπίδη: Επιστρέφει στα ρινγκ για αγώνα με τον Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ – Πότε θα γίνει