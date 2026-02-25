ΑΑΔΕ: Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη (25/2) η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Ιανουαρίου 2026, που μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Στη συγκεκριμένη κλήρωση οι λαχνοί που συμμετέχουν προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Μπορείτε να επισκεφθείτε ΕΔΩ την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθείτε εάν συγκαταλέγεστε στους νικητές.

Δείτε τα αποτελέσματα της φορολοταρίας ΕΔΩ

Οι νικητές θα λάβουν τα χρηματικά έπαθλα ως εξής:

• 1 νικητής με έπαθλο 50.000 ευρώ.

• 5 νικητές με έπαθλο 20.000 ευρώ.

• 50 νικητές με έπαθλο 5.000 ευρώ.

• 500 νικητές με έπαθλο 1.000 ευρώ.

Πώς συμμετέχουν οι φορολογούμενοι

Πριν από κάθε κλήρωση, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) αναρτάται το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπως και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

Διαδικασία πληρωμής των κερδών

Η πληρωμή των επάθλων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά κατατίθενται στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ο νικητής μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία», όπου πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει δηλώσει λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κλήρωσης για να το πράξει. Η πίστωση του ποσού γίνεται χωρίς τόκο, μόλις δηλωθεί ο λογαριασμός.

Αν δεν δηλωθεί λογαριασμός εντός της προθεσμίας, το χρηματικό ποσό θεωρείται αδιάθετο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αποβίωσης νικητή πριν από την πληρωμή. Τα έπαθλα είναι αυστηρά προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.