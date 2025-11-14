Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που την ώθησαν να αποχωρήσει από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ.

«Δεν μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη. Υπήρχε μία στόχευση από πλευράς της εκπομπής να μη μιλήσουμε γι’ αυτά που είναι σημαντικά. Πάντα έχει σημασία ο κόσμος να καταλαβαίνει πώς υπάρχει μία χειραγώγησή του· συζητάμε για ανύπαρκτα πράγματα για να τα βάλουμε στην επικαιρότητα. Αυτό νομίζω ότι έχει σημασία», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε πως αιφνιδιάστηκε από τη στάση της δημοσιογράφου. «Με αιφνιδίασε και αυτό που γινόταν ήταν πολύ καθαρό. Ο καθένας επιλέγει. Υπήρχε μία επιμονή και μία περιπαικτική διάθεση να δοκιμάσουμε για το ανύπαρκτο», είπε χαρακτηριστικά.