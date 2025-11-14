MENOY

MEDIA NEWS

Ζέτα Μακρυπούλια: Παίκτης της έκανε on ar προξενιό τον πατέρα του – “Είναι κύριος, άνδρας, βαρύς και ασήκωτος” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δεν πίστευε στα αυτιά της η Ζέτα Μακρυπούλια όταν παίκτης τής προξένεψε στον αέρα του «Ρουκ Ζουκ» τον πατέρα του.

Ο Βασίλης λίγο πριν από την έναρξη ρώτησε τη Ζέτα Μακρυπούλια αν είναι ελεύθερη. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», είπε χαρακτηριστικά.

Άρχισε να λέει ότι «έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άνδρας, βαρύς κι ασήκωτος», κάνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλατό να ξεσπάσουν σε γέλια.

Η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε: «Μου προξενεύει τον πατέρα του;». Η Ζέτα Μακρυπούλια τον ευχαρίστησε για την πρότασή του γελώντας, με εκείνον να προσθέτει πως ελπίζει να μην παρεξηγήθηκε «αφού δεν ξέρει αν τελικά είναι ελεύθερη ή όχι». «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια.

