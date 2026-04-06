Ζαχαρίας Ρόχας: Υποδύθηκα τον Χριστό και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

Ο Ζαχαρίας Ρόχας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», μίλησε μεταξύ άλλων για την καριέρα του, τη γνωριμία με τη Τζένη Καρέζη και τον τηλεοπτικό ρόλο του Χριστού που τον σημάδεψε.

«Είχα την ευκαιρία και την τύχη να συναντήσω τους τελευταίους μεγάλους δασκάλους της χώρας μας. Τσαρούχη, Ρίτσο, Διδώ Σωτηρίου, Κική Δημουλά, Σαββόπουλο…», είπε αρχικά ο Ζαχαρίας Ρόχας.

“Η Τζένη Καρέζη ήταν η πρώτη που μου έδωσε την ευκαιρία να πατήσω στο σανίδι”

Και συνέχισε: «Ευτύχησα να γνωρίσω τη Τζένη Καρέζη που ήταν η πρώτη που μου έδωσε την ευκαιρία να πατήσω το σανίδι. Ο καθένας μπορεί να ανέβει στη σκηνή από τη στιγμή που καταργήθηκε η άδεια του ηθοποιού. Το να βγεις από ριάλιτι και να παίξεις σε μια σειρά, το καταλαβαίνω, αλλά το να θέλεις να πας στην Επίδαυρο, χωρίς να σπουδάσεις, δεν νομίζω».

Για τον ρόλο του Χριστού που έπαιξε στη σειρά «Πόντιος Πιλάτος», ο Ζαχαρίας Ρόχας τόνισε: «Ήταν η μοναδική σειρά στην Ελλάδα που έγινε με κοστούμια εποχής. Η κορυφαία στιγμή ήταν το γύρισμα της Σταύρωσης, την ώρα που γυριζόταν, υπήρχε μια ιερότητα. Στα 33 μου είχα αυτοκινητιστικό ατύχημα – όπως λέει και η παράδοση – και παραλίγο να σκοτωθώ».