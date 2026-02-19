MENOY

Your Face Sounds Familiar: Τα πρώτα ονόματα που έδωσαν τα χέρια με τον ΑΝΤ1

THESTIVAL TEAM

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και οι επαφές των ανθρώπων του σταθμού με καλλιτέχνες που θα στελεχώσουν το show μεταμφιέσεων έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit, έχουμε τις πρώτες προφορικές συμφωνίες που φαίνεται εκτός απροόπτου να «κλειδώνουν» και αφορούν σε τρία πολύ δυνατά ονόματα, τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα δούμε στη σκηνή του YFSF.

Όπως μαθαίνουμε, λοιπόν, ο δημοφιλής ηθοποιός Μέμος Μπεγνής, η αγαπημένη τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη και η πολυτάλαντη performer Idra Kayne φέρονται να έχουν ήδη δώσει την αρχική τους θετική απάντηση στον ΑΝΤ1 για να συμμετάσχουν ως παίκτες στον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει καμία υπογραφή.


O ANT1 βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με πολύ γνωστά πρόσωπα, ώστε να συμπληρώσει τη δεκάδα των παικτών αλλά και να καλύψει τις τέσσερις θέσεις της κριτικής επιτροπής. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί και το ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει ως παρουσιαστής να επαναφέρει το show στις οθόνες μας. Οι πληροφορίες μας λένε πως έχουν ήδη πέσει ονόματα στο τραπέζι, χωρίς ακόμα να έχει αποφασιστεί το όνομα που θα διαδεχτεί τη λαμπερή πορεία της Μαρίας Μπεκατώρου.

Το Your Face Sounds Familiar είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά formats που έχει περάσει από τη μικρή μας οθόνη, με επιτυχημένες σεζόν στο παρελθόν και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Η επιστροφή του στον ΑΝΤ1 έχει προκαλέσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, με την πρεμιέρα να αναμένεται να γίνει μετά το Πάσχα, χαρίζοντάς μας εκπλήξεις και νέες εντυπωσιακές μεταμορφώσεις.

