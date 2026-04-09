YFSF: Αυτά είναι τα 4 πρόσωπα της κριτικής επιτροπής

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει και λίγο πριν το Πάσχα έκλεισε και η τελευταία -πολύ σημαντική- εκκρεμότητα: τα πρόσωπα που θα καθίσουν στις τέσσερις καρέκλες της κριτικής επιτροπής. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τα ονόματα που ακούστηκαν για την επιτροπή του YFSF ήταν πολλά. Τελικά, βγήκε λευκός καπνός…

Οι τέσσερις κριτές του νέου κύκλου του Your Face Sounds Familiar θα είναι οι: Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στο YFSF είναι οι:

Δωροθέα Μερκούρη
Μαριάντα Πιερίδη
Παναγιώτης Ραφαηλίδης
Μαριλού Κατσαφάδου
Idra Kayne
Biased Beast
Μέμος Μπεγνής
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας
Αφροδίτη Χατζημηνά
Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Στην παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar θα βρεθεί ο Σάκης Ρουβάς. Το γύρισμα για το πρώτο επεισόδιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου, ενώ η πρεμιέρα του show μεταμφιέσεων θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου.

