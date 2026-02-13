MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ξέσπασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Είναι ντροπή, τρελάθηκα με κάτι παρουσιαστές που έτρωγαν παϊδάκια στον αέρα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», ξέσπασε κατά παρουσιαστών, οι οποίοι χθες, Τσικνοπέμπτη, έτρωγαν στον αέρα.

«Καλά, έχω τρελαθεί με κάτι παρουσιαστές, οι οποίοι τρώνε στον αέρα. Είχαν σουβλάκια, παϊδάκια κι έτρωγαν στον αέρα. Παιδιά, είναι ντροπή, να τρως στον αέρα; Μπροστά στην κάμερα;», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε στη συνέχεια: «Εμείς τα φέρνουμε εδώ, αλλά στο διάλειμμα τσιμπολογάμε. Να είσαι στον αέρα και να τρως; Είναι ντροπή ρε παιδιά! Τρως στον αέρα; Συγκρατήσου ρε φίλε. Γιατί τρως στον αέρα; Δεν αντέχεις; Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα να έχεις το μπριζολάκι εδώ και να το τρως στον αέρα».

Δείτε το βίντεο

Ιορδάνης Χασαπόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Πράσινο φως για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Ν. Κρήνη – Πότε παραδίδεται

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ερντογάν: Πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ο Νο1 ξηρός καρπός για αντιγήρανση και μακροζωία

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Πιερία: Θρίλερ με τον απανθρακωμένο αγρότη, τι εξετάζουν οι Αρχές – Φωτογραφία από τη στιγμή της φωτιάς

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Κατερίνα Στικούδη: Τον Μάρτη θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό