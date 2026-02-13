Ξέσπασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Είναι ντροπή, τρελάθηκα με κάτι παρουσιαστές που έτρωγαν παϊδάκια στον αέρα

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», ξέσπασε κατά παρουσιαστών, οι οποίοι χθες, Τσικνοπέμπτη, έτρωγαν στον αέρα.

«Καλά, έχω τρελαθεί με κάτι παρουσιαστές, οι οποίοι τρώνε στον αέρα. Είχαν σουβλάκια, παϊδάκια κι έτρωγαν στον αέρα. Παιδιά, είναι ντροπή, να τρως στον αέρα; Μπροστά στην κάμερα;», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε στη συνέχεια: «Εμείς τα φέρνουμε εδώ, αλλά στο διάλειμμα τσιμπολογάμε. Να είσαι στον αέρα και να τρως; Είναι ντροπή ρε παιδιά! Τρως στον αέρα; Συγκρατήσου ρε φίλε. Γιατί τρως στον αέρα; Δεν αντέχεις; Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα να έχεις το μπριζολάκι εδώ και να το τρως στον αέρα».

