Ξεσπά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κώστα Τσουρό – Χάρη Λεμπιδάκη: Αυτά είναι η ντροπή της τηλεόρασης

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, το Σάββατο, στον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου δεν έκρυψε την προσωπική του ενόχληση για την έκταση που πήρε η “κόντρα” του Κώστα Τσουρού και του Χάρη Λεμπιδάκη για την συνεργασία που είχαν σε εκπομπή του ΣΚΑΪ.

“Θέμα με τον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Κώστα Τσουρό” σχολίασε τότε η ρεπόρτερ της ψυχαγωγικής εκπομπής της Ελένης Τσολάκη για να τοποθετηθεί ο συνάδελφος της ως εξής. “Τι θέμα; Δεν είναι θέματα αυτά. Αυτά δεν είναι θέματα. Αυτά είναι η ντροπή της τηλεόρασης, τώρα, γενικά. Γενικά το να βγάζουμε τι γίνεται μες στο σπίτι μας και να κρεμάμε μπουγάδα”.

“Δεν είναι αυτά ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καθόλου από τα παιδιά ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται και τι έγινε”.

“Όλο αυτό που παρακολουθώ, ως σκηνικό, με θλίβει πάρα πολύ και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Δεν μ’ αρέσει που κάνουμε και αναπαραγωγή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, ΟΚ” υπογράμμισε εν συνεχεία ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.