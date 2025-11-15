MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ξεσπά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κώστα Τσουρό – Χάρη Λεμπιδάκη: Αυτά είναι η ντροπή της τηλεόρασης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, το Σάββατο, στον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου δεν έκρυψε την προσωπική του ενόχληση για την έκταση που πήρε η “κόντρα” του Κώστα Τσουρού και του Χάρη Λεμπιδάκη για την συνεργασία που είχαν σε εκπομπή του ΣΚΑΪ.

“Θέμα με τον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Κώστα Τσουρό” σχολίασε τότε η ρεπόρτερ της ψυχαγωγικής εκπομπής της Ελένης Τσολάκη για να τοποθετηθεί ο συνάδελφος της ως εξής. “Τι θέμα; Δεν είναι θέματα αυτά. Αυτά δεν είναι θέματα. Αυτά είναι η ντροπή της τηλεόρασης, τώρα, γενικά. Γενικά το να βγάζουμε τι γίνεται μες στο σπίτι μας και να κρεμάμε μπουγάδα”.

“Δεν είναι αυτά ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καθόλου από τα παιδιά ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται και τι έγινε”.

“Όλο αυτό που παρακολουθώ, ως σκηνικό, με θλίβει πάρα πολύ και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Δεν μ’ αρέσει που κάνουμε και αναπαραγωγή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, ΟΚ” υπογράμμισε εν συνεχεία ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.

Στέφανος Κωνσταντινίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Αργεντινή: Κόλαση μετά από εκρήξεις και φωτιά σε βιομηχανική ζώνη: Πάνω από 20 οι τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – “Θα σας τελειώσω” απειλούσε τους αστυνομικούς

LIFESTYLE 40 λεπτά πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 54 λεπτά πριν

Ποινές φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα -Κρίθηκαν ένοχοι μόνο για την παραβίαση του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εθνική ποδοσφαίρου: Κλήθηκε ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΕΠΟ για το Ελλάδα-Σκωτία: “Δείχνουμε την αγάπη μας για την Εθνική ποδοσφαίρου”