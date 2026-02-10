“Βυθίστηκε” στο σκοτάδι το πλατό του “Happy Day”: Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή – Δείτε βίντεο

Αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο περιστατικό βρέθηκε στον αέρα η παρέα της εκπομπής Happy Day. Το πρωί της Τρίτης (10/2) και ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίαζε με τους συνεργάτες της τη μείωση στη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, ένα black out ήρθε να “βυθίσει” το πλατό στο σκοτάδι.

Η αντίδραση της ομάδας ήταν ψύχραιμη, με την οικοδέσποινα να χειρίζεται το τεχνικό πρόβλημα με χιούμορ, ζητώντας από τους συνομιλητές της να συνεχίσουν κανονικά την κουβέντα τους, εωσότου επανέλθει το ρεύμα.

«Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε “συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live”», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα βλέπουμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν; Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha και η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά στο πάνελ του Happy Day.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, η βλάβη αποκαταστάθηκε και η ροή της εκπομπής προχώρησε χωρίς άλλα προβλήματα.