Βούλα Πατουλίδου 8 μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της: Θα γίνω καλύτερα

Στον καναπέ της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» κάθισε το πρωί της Τρίτης (3/3) η Βούλα Πατουλίδου, πραγματοποιώντας μια ζεστή συζήτηση με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου, οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου και προπονητή της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση για την προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά να σταθεί στα πόδια της χωρίς εκείνον.

«Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τους… Αυτό το «Πρώτο Φθινόπωρο» το ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να το ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω μαζί», παραδέχθηκε η Βούλα Πατουλίδου.

«Είναι “στρατηγός” η μητέρα μου. Κάποια στιγμή μου λέει «ξέρεις, πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις». Είναι 82 χρονών και οδηγεί ακόμα. Μου λέει ότι πρέπει να κρατηθείς. Και λέω “κοίταξε, ένας άλλος τρόπος να συνεχίσεις είναι έχοντας πολύ καλές μνήμες, αναμνήσεις ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι έτσι”.

“Έφυγε” και η Ρόξυ, το σκυλάκι μας τώρα που το δείξατε. Λέω καμιά φορά “αυτοί οι φίλοι μας, τα τετράποδα, ξέρουν πριν από εσένα τι θα συμβεί, γιατί έφυγε δύο εβδομάδες πριν, 2,5 χρονών”», εξομολογήθηκε η Βούλα Πατουλίδου.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο μετά από γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Με τη Βούλα Πατουλίδου ήταν μαζί για 42 χρόνια και απέκτησαν έναν γιο.