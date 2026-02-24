MENOY

MEDIA NEWS

Βίκυ Παγιατάκη: Στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση ταραμοσαλάτας

|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες η Βίκυ Παγιατάκη, μετά από κατανάλωση ταραμοσαλάτας.

Όπως εξομολογήθηκε σήμερα η γνωστή αστρολόγος, ήταν αλλεργική στο ταραμά, κάτι που της βγήκε τώρα.

Φ.ΣΚ.: Πώς είσαι; Πώς πέρασες;

Β.Π.: Τι να σου πω… Και καλά και κακά! Ήταν σύνθετο! Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό.

Φ.ΣΚ.: Και το ανακάλυψες τώρα; Μπορεί κάποια περίοδο να μη σε ενοχλεί και μετά από χρόνια να σε ενοχλήσει.

Β.Π.: Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα.

Φ.ΣΚ.: Δεν πειράζει, όλα καλά.

Β.Π.: Δεν το βάζουμε κάτω.

Φ.ΣΚ.: Αλλά είναι αστείο, στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα.

Β.Π.: Ε, από κάτι θα πάμε όλοι!

Φ.ΣΚ.: Τουλάχιστον να πάμε από κάτι νόστιμο.

Βίκυ Παγιατάκη

