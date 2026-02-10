MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Βασίλης Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: Πιστεύω ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο

|
THESTIVAL TEAM

Στον Πέτρο Φιλιππίδη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Θωμόπουλος σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@star».

«Ετοιμάζω κάτι τηλεοπτικό, για μία κωμική αστυνομική σειρά, και ελπίζω να τα καταφέρω», είπε αρχικά ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε στη συνέχεια: «Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν είπε κάτι κακό, είπε απλά ότι ο Σμαραγδής δεν είναι από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες. Μου κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε: «Δεν τον είδα εδώ τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πιστεύω ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ήταν ένας άνθρωπος που είχε διαδρομή στο θέατρο. Το θέμα είναι να το αποφασίσει ο ίδιος και να ακολουθήσει και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του».

Βασίλης Θωμόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Γονείς καταγγέλλουν τη διευθύντρια ότι βάζει στους μαθητές “κοινωνική εργασία” για να σβήνουν απουσίες

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της σε στρατηγικούς τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Στη φυλακή ο 37χρονος που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο στο Ηράκλειο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Το Μπάκιγχαμ θα συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο επικός διάλογος δύο κλεφτών με γυναίκα – “Που πάτε την μηχανή – “Όλα καλά θεία” – Βίντεο