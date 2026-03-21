Βασάλος κατά Λιάγκα-Μουτίδου: “Μου κούνησαν δάχτυλο με δασκαλίστικο ύφος, με εκνευρίζει αυτό”

Τη θέση του σχετικά με την επίμαχη ατάκα που είπε στο τελευταίο του βίντεο στο YouTube θέλησε να ξεκαθαρίσει ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από το “Χαμογέλα και Πάλι”, το πρωί του Σαββάτου (21/03).

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου τόνισε πως στη συγκεκριμένη συνέντευξη με τον Φάνη Λαμπρόπουλο η αναφορά του στις “άσχημες γυναίκες φίλες του”, έγινε στο πλαίσιο χιούμορ και τρολ, επισημαίνοντας πως εκνευρίστηκε που κάποιες εκπομπές έσπευσαν να τον “κρεμάσουν στα μανταλάκια”, παρεξηγώντας τις προθέσεις του.

«Κανείς δεν κατάλαβε αυτό που εννοούσα. Χθες μου κούνησαν το δάχτυλο και ήταν και από τις εκπομπές που υπέρ του δέοντος με κατακεραύνωσαν. Ο Λιάγκας και το Real View. Βγήκε η Μουτίδου και είπε “Βασάλο…” με ένα ύφος πολύ δασκαλίστικο και με εκνευρίζει αυτό», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος παίρνοντας τον λόγο.

«Εγώ εννοούσα ότι, όταν είσαι σε σχέση, δεν είναι αποδεκτό να έχεις ωραίες φίλες. Έτσι όπως ακούστηκε, είναι ότι και καλά εγώ επιλέγω μόνο άσχημες και τις ωραίες τις κρατάω για άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω ότι, όταν είσαι σε σχέση, δεν είναι τόσο αποδεκτό να έχεις πολλές ωραίες φίλες, γιατί μετά έρχεται η ζήλια. Αυτό προσπαθούσα να πω», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν χρειάζεται να βγαίνω και να λέω συνέχεια τι εννοώ και πώς το εννοώ. Πρέπει να εξηγώ τα αυτονόητα. Παιδιά, μη με παίζετε! Τα είδα σε αναπαραγωγή και στεναχωρήθηκα», παραδέχθηκε κλείνοντας το θέμα ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Η Σενεγάλη πήγε το τρόπαιο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σε… στρατιωτική βάση για να μην το πάρει το Μαρόκο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτα “παιχνίδια πολέμου” από την ελληνική κυβέρνηση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του γνωστού TikToker για το κύκλωμα με τα αναβολικά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πώς καθαρίζεται ο καναπές ανάλογα με το ύφασμα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο του ελληνικού FBI στις αποθήκες της εταιρείας του