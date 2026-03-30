Τσιμτσιλή για Μαρινέλλα: Η κόρη της την προστάτευε και δεν ήθελε για πολλούς λόγους να έρθουν άνθρωποι σε επαφή μαζί της

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση ότι η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (28/03).

Υπενθυμίζεται ότι η υγεία της ήταν επιβαρυμένη ύστερα από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδειο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας (30/03), θέλησε να αποχαιρετήσει την σπουδαία ερμηνεύτρια μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μαρινέλλα είναι μια φωνή που μας συντρόφευσε σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής μας, τους γονείς μας αλλά και εμάς. Μια γυναίκα που βρισκόταν στη σκηνή και στις επάλξεις, μαγνήτιζε και μάγευε το κοινό της, με την ενέργειά της και τη σκηνική της παρουσία».

«Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να κάνω κάποιες συζητήσεις μαζί της. Θέλω να σας πω ότι τελικά όσο πιο επιτυχημένος και λαμπερός είσαι, τόσο πιο σεμνός είσαι. Αυτή η γυναίκα μόνο που υπήρχε, σε έκανε να νιώθεις να θες να υποκλιθείς μπροστά της. Παρόλα αυτά ήταν τόσο προσιτή, χαλαρή και γλυκιά. Ήταν υπέροχη», πρόσθεσε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ξέρετε όλοι ότι έφυγε από τη ζωή μετά από μία μάχη πολλών μηνών. Μετά το περιστατικό στη σκηνή του Ηρωδείου, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Μπορεί πολλοί να πίστευαν στις δυνάμεις της γιατί ήταν μαχήτρια αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν μια προδιαγεγραμμένη πορεία μέχρι και προχθές που τελικά έσβησαν τα μάτια της. Η κόρη της Τζωρτίνα, όλο αυτό το διάστημα ενημέρωνε του οικείους για την πορεία της υγείας της. Την προστάτευε και δεν ήθελε για πολλούς λόγους να έρθουν άνθρωποι σε επαφή μαζί της», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.