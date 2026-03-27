Τροχός της Τύχης: Παίκτης από τη Θεσσαλονίκη κέρδισε το αυτοκίνητο και δεν το πίστευε – Δείτε βίντεο

Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο χάρισε ο «Τροχός της Τύχης» στο επεισόδιο της Πέμπτης (26/3) σε έναν υπερτυχερό.

Ο Χρήστος μαζί με τις συμπαίκτριές του Ζωή και Γιώτα διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη!

Ο Τροχός είχε «μεγάλα κέφια» και σε κάθε γύρισμά του άλλαζε και ανέτρεπε τα δεδομένα του παιχνιδιού!

Ο Χρήστος ξεκίνησε δυναμικά, όμως η πορεία του εξελίχθηκε σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου», καθώς τα χρήματα ερχόντουσαν και χανόντουσαν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος!

Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τα έζησες όλα! Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες!»

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11 και δήλωσε πως δεν έχει κάποιον τυχερό αριθμό.

Στην κατηγορία «Πάνε πακέτο» κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι» και περίμενε με αγωνία να δει το περιεχόμενο του φακέλου.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο» το πλατό πήρε «φωτιά» από ενθουσιασμό! Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, έχει, όμως, αυτοκίνητο!

Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή

Ο Χρήστος είναι 23 ετών, σπουδάζει Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στη Λάρισα και κυνηγά τα όνειρά του με πείσμα και χαμόγελο. Βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του και με περηφάνια δηλώνει ότι δεν χρωστάει μαθήματα και ανυπομονεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να πάρει το πτυχία του.

Κατάγεται από τον Σταυρό Θεσσαλονίκης, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται ως εποχικός υπάλληλος στη Χαλκιδική, για να μπορεί να στηρίζεται οικονομικά για να συνεχίσει τις σπουδές του. Η συμμετοχή του έχει μια ιδιαίτερα τρυφερή ιστορία, καθώς την αίτηση την έστειλε η αγαπημένη του γιαγιά, με την οποία παρακολουθούσαν μαζί τα καλοκαιρινά απογεύματα Τροχό της Τύχης!

Για να την τιμήσει, ο Χρήστος αποφάσισε να δώσει στο αυτοκίνητό του το όνομά της και να το φωνάζει «Κική»! Τα χρήματα που κέρδισε θα τα αξιοποιήσει για τις μεταπτυχιακές του σπουδές και για να καλύψει βασικά έξοδα, μέχρι την ολοκλήρωση του πτυχίου του, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει άμεσα μαθήματα οδήγησης.