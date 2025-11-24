To OPEN ξεκινά την μετάδοση αγαπημένων σειρών του MEGA

Τα δικαιώματα μετάδοσης κάποιων παλαιότερων ελληνικών σειρών του Mega εξασφάλισε το OPEN, μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Open, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προβάλλει στο καθημερινό του πρόγραμμα αγαπημένες σειρές από την ταινιοθήκη του Mega, με στόχο να αυξήσει τη δυναμική του, μια και πρόκειται για σίριαλ που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zappit.gr, η πρώτη σειρά που μπαίνει στην φαρέτρα του σταθμού είναι το “Αν υπήρχες θα σε χώριζα”. Η σειρά θα προβάλλεται καθημερινά, και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, από την 1η Δεκεμβρίου, στις 19:50.

Μέσα στον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει και επόμενο σίριαλ, το οποίο θα μάθουμε σύντομα.