Το φιλί Παπαρίζου-Μαζωνάκη στο “The Voice” και το σχόλιο του Μάστορα: “Απλά ήθελαν να φασωθούν” – Δείτε το βίντεο
THESTIVAL TEAM
Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε σχόλια, από την έναρξη του σόου, το βράδυ της Παρασκευής (21/11).
Η Έλενα Παπαρίζου φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο παρουσιαστής του «The Voice», Γιώργος Καπουτζίδης.
«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει: «Ή απλά ήθελαν να φασωθούν».
«Η μουσική είναι σέξι, τι να κάνουμε;» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης με χιούμορ, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτό το επεισόδιο χωρίς το μουστάκι του.
