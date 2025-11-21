MENOY

Το φιλί Παπαρίζου-Μαζωνάκη στο “The Voice” και το σχόλιο του Μάστορα: “Απλά ήθελαν να φασωθούν” – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε σχόλια, από την έναρξη του σόου, το βράδυ της Παρασκευής (21/11).

Η Έλενα Παπαρίζου φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο παρουσιαστής του «The Voice», Γιώργος Καπουτζίδης.

«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει: «Ή απλά ήθελαν να φασωθούν».

«Η μουσική είναι σέξι, τι να κάνουμε;» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης με χιούμορ, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτό το επεισόδιο χωρίς το μουστάκι του.

