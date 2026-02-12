MENOY

MEDIA NEWS

Τίνα Μεσσαροπούλου για Νίκο Μουτσινά: Βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση, είναι ο άνθρωπος που θα εμπιστευτείς για να κάνεις ψυχοθεραπεία;

THESTIVAL TEAM

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Μουτσινάς στη Μαρία Σολωμού και προβλήθηκαν στο Happy Day αποτέλεσαν αντικείμενο σχολιασμού από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Δημήτρη Παπανώτα.

«Είναι δεδομένη η συνεργασία του με το Star; Εγώ έχω αρχίσει να αμφιβάλλω», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε στη συνέχεια: «Νομίζω ότι δεν έχει κλείσει αυτό το κομμάτι. Έχω την εντύπωση ότι ο Νίκος ζητάει πάρα πολλά χρήματα για να μην γίνει αυτή η συνεργασία. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες δηλώσεις για την τηλεόραση και παράλληλα να συζητάς για να συνεργαστείς».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε επίσης: «Άσε την τηλεόραση, πες ότι θέλεις να πας να κάνεις μαζί του ψυχοθεραπεία, σε αυτή την κατάσταση, βλέποντάς τον, είναι ο άνθρωπος που θα εμπιστευτείς για να σε κουράρει;».

Νίκος Μουτσινάς Τίνα Μεσσαροπούλου

