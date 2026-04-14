Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: “Θα μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα με τη μάσκα ομορφιάς; Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά”

Για το νέο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στα social media απάντησε σήμερα στον αέρα του Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη απάντησε για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκε για το ντύσιμό της στο δικαστήριο.

«Εμένα με μπέρδεψε η Ιωάννα! Ωραία το είπε, δεν χρειάζεται να είσαι αρεστός σε όλους και απ’ όλους. Αφού, λοιπόν, δεν σε νοιάζει, γιατί επανέρχεσαι στο θέμα του dress code;

Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Θα μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα με τη μάσκα ομορφιάς; Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.