Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από το Happy Day μετά το λιποθυμικό επεισόδιο του Γιώργου Μυλωνάκη

Από το «Happy Day» αποχώρησε η Τίνα Μεσσαροπούλου μόλις πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής, όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό. Η ίδια αποχώρησε άμεσα από το στούντιο, χωρίς να γίνει ζωντανά κάποια σχετική αναφορά, ενώ τη θέση της στο πάνελ κάλυψε η Όλγα Λαφαζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.