Τηλεθέαση: Τα ποσοστά της Κατερίνας Καινούργιου που θύμισαν… άλλες εποχές τηλεόρασης
Στην καλύτερη έως τώρα χρονιά της επαγγελματικής της πορείας φαίνεται πως αναδεικνύεται η φετινή για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία βλέπει την εκπομπή -παράλληλα με την προσωπική της ζωή- να προχωρά σε εξαιρετικά μονοπάτια.
Η παρουσιάστρια του Alpha δεν αφήνει την πρωτιά από τα χέρια της στην πρωινή ζώνη και μάλιστα τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε χθες (14/11) θύμισαν άλλες εποχές της τηλεόρασης.
Η Super Κατερίνα δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό, αφού συγκέντρωσε για λογαριασμό του Alpha ποσοστό 25,4% στο δυναμικό κοινό (18-54), παραμένοντας καθ’ όλη τη διάρκειά της πάνω από το 23%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Φαίη Σκορδά με 9,2% και ακολούθησε ο Γιώργος Λιάγκας με 8,7%. Στο 5,6% οι “Αταίριαστοι” και στο 5,3% το Breakfast@Star. Με 4,6% έκλεισε την εβδομάδα το δίδυμο του ΟΡΕΝ και με 3,4% το “Πρωίαν σε Είδον” της ΕΡΤ.
Και στο γενικό σύνολο η πρωτοκαθεδρία της Κατερίνας Καινούργιου ήταν δεδομένη με την τηλεθέαση να δείχνει 17,9% έναντι 13,5% του ΣΚΑΪ και 11,4% του MEGA.
Στο 10,4% ισοφάρισαν περίπου ΟΡΕΝ και ΑΝΤ1, ενώ Star και ΕΡΤ περιορίστηκαν στο 4,8% και 3,6% αντίστοιχα.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Super Κατερίνα – 25,4%
Buongiorno – 9,2%
Το Πρωινό – 8,7%
Αταίριαστοι – 5,6%
Breakfast@star – 5,3%
10 παντού – 4,6%
Πρωίαν σε είδον – 3,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Super Κατερίνα – 17,9%
Αταίριαστοι – 13,5%
Buongiorno – 11,4%
10 παντού – 10,4%
Το Πρωινό – 10,3%
Breakfast@star – 4,8%
Πρωίαν σε είδον – 3,6%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.