Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time την Κυριακή 2 Νοεμβρίου;
Σφοδρή ήταν η σύγκρουση για τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Τα δύο προγράμματα που κονταροχτυπήθηκαν ήταν το Voice και τα Φαντάσματα, τα οποία έκλεισαν με σχετικά μικρή διαφορά.
Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το The Voice σημείωσε μέσο όρο 17,7% και ακολούθησαν τα Φαντάσματα με 16,3%, Το IQ160 είχε 11,7%, το «Μια νύχτα μόνο» 11,5%, ο Δικαστής 10,1% και η Γη της Ελιάς 9,6%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το The Voice είχε μέσο όρο 22,2%, το «Μια νύχτα μόνο» 18,1%, η Γη της Ελιάς 17%, τα Φαντάσματα 12,3%, ο Δικαστής 10% και το IQ160 9,5%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
The Voice – 17,7%
Τα φαντάσματα – 16,3%
IQ 160 – 11,7%
Μια νύχτα μόνο – 11,5%
Ο Δικαστής – 10,1%
Γη της Ελιάς – 9,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
The Voice – 22,2%
Μια νύχτα μόνο – 18,1%
Γη της Ελιάς – 17%
Τα φαντάσματα – 12,3%
Ο Δικαστής – 10%
IQ 160 – 9,5%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Πηγή: zappit.gr
