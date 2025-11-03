Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time την Κυριακή 2 Νοεμβρίου;

Σφοδρή ήταν η σύγκρουση για τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Τα δύο προγράμματα που κονταροχτυπήθηκαν ήταν το Voice και τα Φαντάσματα, τα οποία έκλεισαν με σχετικά μικρή διαφορά.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το The Voice σημείωσε μέσο όρο 17,7% και ακολούθησαν τα Φαντάσματα με 16,3%, Το IQ160 είχε 11,7%, το «Μια νύχτα μόνο» 11,5%, ο Δικαστής 10,1% και η Γη της Ελιάς 9,6%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το The Voice είχε μέσο όρο 22,2%, το «Μια νύχτα μόνο» 18,1%, η Γη της Ελιάς 17%, τα Φαντάσματα 12,3%, ο Δικαστής 10% και το IQ160 9,5%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,7%

Τα φαντάσματα – 16,3%

IQ 160 – 11,7%

Μια νύχτα μόνο – 11,5%

Ο Δικαστής – 10,1%

Γη της Ελιάς – 9,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 22,2%

Μια νύχτα μόνο – 18,1%

Γη της Ελιάς – 17%

Τα φαντάσματα – 12,3%

Ο Δικαστής – 10%

IQ 160 – 9,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Πηγή: zappit.gr