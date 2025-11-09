Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό;
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο Νίκος Μάνεσης σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη και πήρε την πρωτιά, τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zappit.gr, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 17% στο δυναμικό κοινό και 16,3% στο γενικό σύνολο.
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό, το Χαμογέλα και Πάλι είχε μέσο όρο 9,5%, οι Δεκατιανοί 9,5%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 7,8%, το Ζω Καλά 5,3%, το Ραντεβού το ΣΚ 4% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,4%.
Στο γενικό σύνολο, οι Δεκατιανοί σημείωσαν 13,3%, το Χαμογέλα και Πάλι 11,8%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 7,4%, το Ζω Καλά 7,2%, το Ραντεβού το ΣΚ 7% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,5%.
Η τηλεθέαση
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17%
Χαμογέλα και πάλι – 9,5%
Δεκατιανοί – 9,5%
Πρωινό σαββατοκύριακο – 7,8%
Ζω καλά – 5,3%
Ραντεβού το ΣΚ – 4%
Καλημέρα είπαμε; – 3,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,3%
Δεκατιανοί – 13,3%
Χαμογέλα και πάλι – 11,8%
Πρωινό σαββατοκύριακο – 7,4%
Ζω καλά – 7,2%
Ραντεβού το ΣΚ – 7%
Καλημέρα είπαμε; – 3,5%
