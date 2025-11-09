Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό;

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο Νίκος Μάνεσης σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη και πήρε την πρωτιά, τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zappit.gr, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 17% στο δυναμικό κοινό και 16,3% στο γενικό σύνολο.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό, το Χαμογέλα και Πάλι είχε μέσο όρο 9,5%, οι Δεκατιανοί 9,5%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 7,8%, το Ζω Καλά 5,3%, το Ραντεβού το ΣΚ 4% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,4%.

Στο γενικό σύνολο, οι Δεκατιανοί σημείωσαν 13,3%, το Χαμογέλα και Πάλι 11,8%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 7,4%, το Ζω Καλά 7,2%, το Ραντεβού το ΣΚ 7% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,5%.

