MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Νίκος Μουτσινάς στο δεύτερο επεισόδιο του Lingo;

|
THESTIVAL TEAM

Το δεύτερο επεισόδιο του Lingo με τον Νίκο Μουτσινά προβλήθηκε χθες το απόγευμα στο Star, με τα νούμερα τηλεθέασης να είναι ανεβασμένα στο δυναμικό κοινό, σε σχέση με την πρεμιέρα.


Χθες, Κυριακή 5 Απριλίου, ο Νίκος Μουτσινάς με το Lingo σύμφωνα με το zappit, σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 16,1%, ανεβαίνοντας μέχρι το 18,3% στο τέταρτο 19:00 – 19:15.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Νίκος Μουτσινάς είχε μέσο όρο 14,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…


ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Lingo – 16,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Lingo – 14,7%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Νίκος Μουτσινάς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

