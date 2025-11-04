Τι τηλεθέαση σημείωσαν οι Ράδιο Αρβύλα στην πρεμιέρα τους;

Επέστρεψαν χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, οι Ράδιο Αρβύλα, για 19η σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ANT1.

Ο κόσμος περίμενε εναγωνίως την επιστροφή του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του και αυτό φάνηκε, φυσικά, στα νούμερα τηλεθέασης.

Οι Ράδιο Αρβύλα, σύμφωνα με το zappit.gr, σημείωσαν μέσο όρο 22,5% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 25,9% στο τέταρτο 20:45 – 21:00. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο μέσος όρος ήταν 20,6%.

Απέναντι ακριβώς, στον Alpha, έπαιζε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» που είχε μέσο όρο 11,9% στο δυναμικό κοινό και 18,8% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ράδιο Αρβύλα – 22,5%

Να μ’ αγαπάς – 11,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ράδιο Αρβύλα – 20,6%

Να μ’ αγαπάς – 18,8%