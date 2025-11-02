MENOY

MEDIA NEWS

Θρήνος για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, καθώς έχασε την αγαπημένη της μητέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Zappit, η δημοσιογράφος πληροφορήθηκε την τραγική είδηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στον Πύργο Ηλείας, γενέτειρα και μόνιμη κατοικία της μητέρας της δημοσιογράφου, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Η συγκινητική ανάρτηση για την αρρώστια της μητέρα της:

Η Αγγελική Νικολούλη είχε μιλήσει δημόσια κατά το παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της και είχε εκφράσει πολλές φορές δημοσίως την αγάπη και το δέσιμό της με τη μητέρα της. Σε μία συγκινητική ανάρτηση πριν από έναν χρόνο είχε γράψει:

«Μανούλα μου… Θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δεν θα αφήσω το χέρι σου».

Αγγελική Νικολούλη

