Θρίλερ στον αέρα για συνεργείο του Mega πάνω από το Ισραήλ

Θρίλερ στον αέρα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα για συνεργείο του Mega το οποίο πετούσε για να βρεθεί στο μέτωπο του πολέμου στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ο δημοσιογράφος μαζί με τον οπερατέρ του καναλιού έζησαν μια τρομερή περιπέτεια.

Στον αέρα λίγο πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο ο πιλότος έλαβε ενημέρωση για ιρανικό πύραυλο που βρισκόταν στο πεδίο με τον ίδιο να αντιδρά άμεσα και να ανυψώνει το αεροσκάφος πριν υπάρξει κίνδυνος.

“Ήταν μια περιπέτεια. Εκεί που φτάναμε στο αεροδρόμιο και ο πιλότος ήταν έτοιμος για προσγείωση ξαφνικά έλαβε πληροφορία για ιρανικό πύραυλο, ανύψωσε απευθείας το αεροσκάφος προκειμένου να τον αποφύγει πράγμα που έγινε και στην συνέχεια προσγειωθήκαμε με επιτυχία” ανέφερε ο πολεμικός ανταποκριτής του Mega.