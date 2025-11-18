MENOY

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου

THESTIVAL TEAM

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά με θλίψη το μέλος της Δημήτρη Χατζηδημητρίου, που πέθανε χθες, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 78 ετών.

Γεννημένος το 1947 στα Πυργά Αμμοχώστου Κύπρου, ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία. Εργάστηκε από το 1972 στην εφημερίδα «Μακεδονία» και από το 1988 στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία του.

Δημήτρης Χατζηδημητρίου

