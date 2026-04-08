Θεόβη Στύλλου: Είναι κοσμικό αστείο το ότι έφυγα από τη δικηγορία και τελικά υποδύομαι τη δικηγόρο στο “Μπαμπά σ’ αγαπώ”

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα ήταν το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 η ηθοποιός Θεόβη Στύλλου, η οποία υποδύεται τη δικηγόρο Τζένη στην αγαπημένη σειρά του Alpha, “Μπαμπά, σ’ αγαπώ”.

Η Θεόβη Στύλλου, μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τον Χάρη Χρονόπουλο για το ρόλο της Τζένης και τη σχέση της με τη νομική: «Είναι κοσμικό αστείο το πως έφυγα από την δικηγορία και τελικά υποδύομαι τη δικηγόρο στη σειρά. Δεν γνώριζαν στο casting ότι έχω σπουδάσει δικηγόρος. Με το που διάβασα το σενάριο, δεν με φαντάστηκα να το κάνω στα σοβαρά αλλά διαβάζοντας το, κάτι μου άρεσε. Κάνοντας casting με τον Βασίλη Μηλιώνη, κατάλαβα ότι υπήρχε χημεία».

Σχετικά με τις εξελίξεις στη σειρά, αποκάλυψε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει ο Στέλιος στον Ηρακλή. Θα κάνω τα πάντα για να μπορέσουμε να τον πάρουμε πίσω, θα “σκυλιάσω”».

H αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για τη συνεργασία με τα παιδιά on set: «Παίρνω πολύ ωραίο feedback από τον κόσμο. Η συνεργασία με τα παιδάκια είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί είναι πολύ μικρά τα δικά μας αλλά κάνουν άλματα προόδου. Είναι φοβερό το να έχουμε παιδάκια 5-6 χρονών που είναι διαβασμένα, κάθονται στις θέσεις τους και αλληλοεπιδρούν μαζί μας. Δεν είχα ξαναβιώσει κάτι αντίστοιχο».

