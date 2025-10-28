MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

The Wall: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται δύο αδελφικούς φίλους, τον Ευθύμη και τον Χρήστο. Παιδιά με κοινή νοοτροπία, κοινές ανησυχίες και αγάπη για τη μάθηση, μεγάλωσαν παρέα, αλλά οι δρόμοι τους χωρίστηκαν μετά το σχολείο.

Ο Χρήστος έφυγε για σπουδές στον Καναδά και ο Ευθύμης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν φτιάξει ο καθένας τη δική του οικογένεια και καθημερινότητα, αλλά η φιλία τους παραμένει ισχυρή.

Οι δυο τους θέλουν να καταφέρουν, μετά από τόσα χρόνια, να κάνουν ένα ταξίδι όλοι μαζί, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά και τις συζύγους τους να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές σε έναν εξωτικό προορισμό…


The Wall, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται δύο αδελφικούς φίλους, τον Ευθύμη και τον Χρήστο. Παιδιά με κοινή νοοτροπία, κοινές ανησυχίες και αγάπη για τη μάθηση, μεγάλωσαν παρέα, αλλά οι δρόμοι τους χωρίστηκαν μετά το σχολείο.Ο Χρήστος έφυγε για σπουδές στον Καναδά και ο Ευθύμης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν φτιάξει ο καθένας τη δική του οικογένεια και καθημερινότητα, αλλά η φιλία τους παραμένει ισχυρή.Οι δυο τους θέλουν να καταφέρουν, μετά από τόσα χρόνια, να κάνουν ένα ταξίδι όλοι μαζί, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά και τις συζύγους τους να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές σε έναν εξωτικό προορισμό… The Wall, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

The wall Χρήστος Φερεντίνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones έβαλε στο στόχαστρο τη Μόσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο στο κέντρο της πόλης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: “Ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα να καμαρώνω το παιδάκι μου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές”

ΕΘΝΙΚΑ 9 ώρες πριν

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Η απογείωση των Rafale από την Τανάγρα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη ανήλικης παραβατικότητας στο Ωραιόκαστρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα