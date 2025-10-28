The Wall: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται δύο αδελφικούς φίλους, τον Ευθύμη και τον Χρήστο. Παιδιά με κοινή νοοτροπία, κοινές ανησυχίες και αγάπη για τη μάθηση, μεγάλωσαν παρέα, αλλά οι δρόμοι τους χωρίστηκαν μετά το σχολείο.

Ο Χρήστος έφυγε για σπουδές στον Καναδά και ο Ευθύμης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν φτιάξει ο καθένας τη δική του οικογένεια και καθημερινότητα, αλλά η φιλία τους παραμένει ισχυρή.

Οι δυο τους θέλουν να καταφέρουν, μετά από τόσα χρόνια, να κάνουν ένα ταξίδι όλοι μαζί, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά και τις συζύγους τους να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές σε έναν εξωτικό προορισμό…



The Wall, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

