MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

“The Voice”: Τον έπιασε εξαπίνης ο Χρήστος Μάστορας – “Έχω αρχίσει και ανησυχώ, μήπως είσαι ΑΙ;”

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα νέο επεισόδιο ήρθε το “The Voice” με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, το βράδυ της Παρασκευής, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, εν αρχή, ο δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος έμελλε να δεχθεί μια απρόσμενη, ομολογουμένως, απορία από έναν εκ των τεσσάρων coaches.

Ο λόγος για τον Χρήστο Μάστορα ο οποίος και είχε μια σύντομη στιχομυθία, όπως και οι υπόλοιποι coaches του μουσικού τάλεντ σόου, με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Κι αυτό μιας και ο συντονιστής του “The Voice” ζήτησε από τους τέσσερις καλλιτέχνες να μοιραστούν τους διαγωνιζόμενους που ενδεχομένως να ήθελαν στη δική τους ομάδα, καθώς ολοκληρώνεται σύντομα το κομμάτι των blind auditions.

“Θυμάμαι δυο ήττες! Εγώ το παίρνω πολύ βαριά το παιχνίδι, με την καλή έννοια, σαν να είμαι στο σαλόνι μου και να παίζουμε επιτραπέζιο. Ε, γίνομαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και βλαμμένος. Άμα χάσω στεναχωριέμαι και το έχω πάθει εδώ πέρα” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας συμπληρώνοντας “μια φορά με την κοπέλα με το ασημί, κοντό μαλλί που την πήρε ο Πάνος (σ.σ. Μουζουράκης)”.

“Ζένια νομίζω την έλεγαν. Θυμήθηκα το όνομα, άκου να δεις… μεγάλος άνθρωπος, μπράβο μου” αναφώνησε τότε ο παρουσιαστής του “The Voice”, Γιώργος Καπουτζίδης, για να τον πειράξει με χιούμορ ο Χρήστος Μάστορα επισημαίνοντας το εξής.

“Έχω αρχίσει και ανησυχώ, μήπως είσαι ΑΙ; Δεν γίνεται να τα σκέφτεσαι τόσο γρήγορα” δήλωσε, με χαμόγελο, ο τραγουδιστής και coach του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής.

The Voice

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου” – Δεν το εννοούσε καθόλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις φρουρούν τα όρια της επικράτειας και παρέχουν αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πώς φυλάσσεται και πώς συντηρείται η σοκολάτα

ΣΙΝΕΜΑ 23 ώρες πριν

Devil Wears Prada 2: Στον “αέρα” το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο sequel

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό Νοβοβορόνεζ, λέει η Ρωσία

ΧΑΛΑΡΑ 7 ώρες πριν

Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο