The Voice – Τα ‘χασε ο Χρήστος Μάστορας με τη νικήτρια του X-Factor: “Έλα μπας και κερδίσουμε”

Προκειμένου να υποστηρίξει καλό της φίλο στο The Voice, το βράδυ του Σαββάτου, βρέθηκε η Κατερίνα Λαζαρίδου όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αυτή, βεβαία, δεν ήταν η πρώτη φορά που η μελαχρινή ερμηνεύτρια βρέθηκε σε τάλεντ σόου μιας και πριν από λίγα χρόνια είχε πάρει μέρος στον τελευταίο κύκλο του Χ-Factor το οποίο και… κέρδισε με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Αμέσως μετά την ερμηνεία του Μιχάλη στη σκηνή του The Voice, λοιπόν, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε πλάι του προκειμένου να υπενθυμίσει αρχικά στους τέσσερις coaches πως ο νεαρός διαγωνιζόμενος είχε προσπαθήσει να τους “γυρίσει” και πέρυσι δίχως όμως επιτυχία.

“Επειδή έχει έρθει μια φίλη του Μιχάλη, που είναι και δική σου, όταν ο Μιχάλης αποφασίσει σε ποια ομάδα θα πάει, να ‘ρθεις και συ στο family room” επισήμανε ο παρουσιαστής του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ στον frontman του συγκροτήματος Μέλισσες.

Για την ιστορία του The Voice, ωστόσο, o Χρήστος Μάστορας δεν γύρισε ποτέ την δική του καρέκλα για τον Μιχάλη με αποτέλεσμα να… απογοητεύσει ενδεχομένως λίγο την νικήτρια από την ομάδα του στο έτερο μουσικό τάλεντ σόου.

“Έλα ρε! Να σου πω, για έλα εσύ μπας και κερδίσουμε” αναφώνησε, με χιούμορ, ο τραγουδιστής και coach του The Voice όταν βρέθηκε στα παρασκήνια και συνάντησε την πρώην παίκτρια του, Κατερίνα Λαζαρίδου.