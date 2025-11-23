The Voice: Ο Χρήστος Μάστορας “έκλεψε” τον παίκτη από την Έλενα Παπαρίζου κι εκείνη τον… ευχαρίστησε

Μία δεύτερη ευκαιρία στον Σπύρο θέλησε να δώσει ο Χρήστος Μάστορας, βλέποντας την Έλενα Παπαρίζου να επιλέγει τον Μιχάλη στη θέση του στο πλαίσιο των Battles του The Voice.

Στο επεισόδιο της Κυριακής (23/11), η Έλενα, ο Σπύρος και ο Μιχάλης ήταν η τριάδα που διαγωνίστηκε για ένα και μοναδικό εισιτήριο στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, με τον τελευταίο να ξεχωρίζει με την ερμηνεία του και να επιλέγεται από την coach για να συνεχίσει στην ομάδα της.

«Θεώρησα ότι το πιο καθαρό που άκουσα σήμερα είναι του Μιχάλη», σχολίασε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, με τον Χρήστο Μάστορα να πατάει αστραπιαία το κουμπί του steal, για να “κλέψει” έναν παίκτη για τη δική του ομάδα.

«Πάτησα το κουμπί για τον Σπύρο. Έλα, Σπύρο, γιατί ήσουν πολύ καλός! Σόρρυ, παιδιά! Τον παρέσυρα!», είπε από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας, με τον Σπύρο να ξεσπά σε πανηγυρισμούς για την απρόσμενη ανατροπή και την παραμονή του στο The Voice.

«Thank you! Θα σου τον ξανακλέψω», του επισήμανε με χιούμορ η Έλενα Παπαρίζου.