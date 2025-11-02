The Voice: “Μου είχε αφήσει ένα μούδιασμα στη γλώσσα, με τρόμαξε ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω το τραγούδι”

Στο νέο επεισόδιο του The Voice, το οποίο και ήρθε το βράδυ της Κυριακής στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω του ΣΚΑΪ, συμμετείχε ο Πασχάλης από την Λάρισα μαζί με την προσωπική του ιστορία.

Ως είθισται πια στο μουσικό τάλεντ σόου, λοιπόν, ο 34χρονος διαγωνιζόμενος κλήθηκε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό την δική του ιστορία προτού ανέβει να τραγουδήσει στη σκηνή για τους coaches.

Έτσι, όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής, ο Πασχάλης εκμυστηρεύτηκε αρχικά στην κάμερα του The Voice πως “τον τελευταίο χρόνο, ύστερα και από μία οδοντιατρική επέμβαση που έχω κάνει, μου είχε αφήσει ένα μούδιασμα στη γλώσσα το οποίο για κάποιο διάστημα με τρόμαξε ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω το τραγούδι”.

“Εδώ κι έναν χρόνο, που έχει γίνει δηλαδή αυτή η επέμβαση, ακόμα και τώρα, νιώθω ένα πολύ μικρό μούδιασμα στη γλώσσα. Είναι τέτοιο, όμως, που δεν με αποτρέπει στο να μιλήσω και να τραγουδήσω κανονικά”.



“Η πρώτη μου αντίδραση ήταν άγχος διότι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα και δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ. Ύστερα όμως από την συμβουλή και την καθοδήγηση του γιατρού μου, με καθησύχασε και ο χρόνος φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα” συμπλήρωσε, ακόμα, ο διαγωνιζόμενος από την Λάρισα στο νέο επεισόδιο του The Voice που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Πηγή: zappit.gr