The Voice – Η Αρετή Κετιμέ αιφνιδίασε τους coaches και ο Πάνος Μουζουράκης της ζήτησε δημόσια συγνώμη: “Έγινε χάριν αστειότητος”

Με το τελευταίο επεισόδιο το blind auditions ήρθε το The Voice με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, το βράδυ της Κυριακής, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσω του ΣΚΑΪ.

Όταν βρέθηκε στη σκηνή μια επαγγελματίας ερμηνεύτρια, η Άννα Ψυχογιού, μάλιστα, έμελλε να δούμε μια “επώνυμη” υποστηρίκτρια της που βρισκόταν πλάι στον γνωστό σεναριογράφο και ηθοποιό κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της φίλης της. Ο λόγος για την Αρετή Κετιμέ.

Ολοκληρώνοντας η διαγωνιζόμενη την εμφάνιση της και έχοντας γυρίσει δυο από τους τέσσερις coaches για εκείνην, λοιπόν, ο Γιώργος Καπουτζίδης επέλεξε να εισβάλλει μαζί με την γνωστή καλλιτέχνιδα στο πλατό αφήνοντας άφωνους όλους τους παρευρισκομένους.

“Είμαι μεγάλος φαν! Σας θεωρώ περιουσία για την Ελλάδα, είστε από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στην Ελλάδα, για να παίζετε αυτό το όργανο και να συνεχίσετε για να ακούν οι νέοι” υπογράμμισε αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης για να σπεύσει ο Πάνος Μουζουράκης να πάρει τον λόγο και να δηλώσει τα εξής προς την Αρετή Κετιμέ.

“Μου δίνεται μια ευκαιρία να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, δημόσια συγνώμη στην Αρετή. Στα νεότερα και πιο αυθάδη χρόνια μου, μου δόθηκε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο του Προυστ στο οποίο, μέσα στις 40 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις μονολεκτικά, υπήρχε μια ερώτηση που έλεγε “ποια θεωρείς την πιο υπερεκτιμημένη αρετή;”. Το ίδιο θα απαντούσα, γιατί έγινε χάριν αστειότητος αυτό, άμα μου έλεγαν την ερώτηση “ποια θεωρείς την πιο σπουδαία αρετή;”. Θέλω να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, συγνώμη”.

“Είσαι ένας άγγελος. Ξέρω ότι έχουμε ξαναβρεθεί και την έχουμε ξανακάνει αυτή κουβέντα, αλλά νομίζω ότι αυτή η συγνώμη άξιζε και μια δημόσια εμφάνιση” πρόσθεσε ο Πάνος Μουζουράκης.

Η Αρετή Κετιμέ αρκέστηκε τότε να χαμογελάσει για να τονίσει πως βρέθηκε σ’ αυτό το επεισόδιο του The Voice αποκλειστικά για να υποστηρίξει την καλή της φίλη και συνάδελφο, Άννα Ψυχογιού.

Πηγή: zappit.gr