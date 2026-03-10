MENOY

MEDIA NEWS

The Chase: Διαγωνιζόμενος δήλωσε ότι αν κερδίσει χρήματα, θα τα ξοδέψει στα μπουζούκια, στην Άννα Βίσση

THESTIVAL TEAM

Ένα ευχάριστο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο πλατό του «The Chase», όταν η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε τον Άλκη, έναν παίκτη που εργάζεται στο τμήμα πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησής τους πριν από το παιχνίδι, ο Άλκης μίλησε για τον ελεύθερο χρόνο του, αποκαλύπτοντας ότι του αρέσουν τα κηπουρικά και τα μαστορέματα στο σπίτι, σημειώνοντας μάλιστα ότι «πιάνουν τα χέρια του».

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε τι θα έκανε τα χρήματα αν κέρδιζε, ο παίκτης απάντησε με χιούμορ πως θα τα ξόδευε για διασκέδαση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα ήθελε να πάει στα μπουζούκια και μάλιστα να δει από κοντά την Άννα Βίσση.

Η Μαρία Μπεκατώρου σχολίασε πως της αρέσει πολύ αυτή η ιδέα και ρώτησε τον παίκτη αν παίζουν για ένα βράδυ στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η δημοφιλής τραγουδίστρια, με τον ίδιο να απαντά θετικά.

The Chase

