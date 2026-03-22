The 2night Show: Ποιους υποδέχεται, απόψε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου;

Απόψε, Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 00:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τη Γιολάντα Διαμαντή, η οποία, αν και τραυματισμένη με κάταγμα στο πόδι, κατάφερε να βάλει τις γόβες της και να καταπλήξει τα πλήθη.

Η εντυπωσιακή ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια περιγράφει πώς πήραν την απόφαση με τον σύζυγό της να ζήσουν μόνιμα στη Λευκάδα τα τελευταία 10 χρόνια, μαζί με τις τρεις κόρες τους, αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν, αλλά και στα καλά που προσφέρει η αποκέντρωση. Τι θυμάται από το σπάνιο δεκαετές συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1; Πόσο τη βοήθησε η συμμετοχή της στα καλλιστεία του 1994;

Τι αναμνήσεις έχει από τον «Πρωινό Καφέ» με την Ελένη Μενεγάκη και την τηλεοπτική της εμφάνιση στο «Ciao ANT1» με τον Γιώργο Μαρίνο; Ποια προφητική πρόβλεψη είχε κάνει η Λίτσα Πατέρα για την οικογένειά της; Στη συνέχεια, η βραδιά γεμίζει συγκίνηση, καθώς ο Γρηγόρης τηλεφωνεί στη Ρούλα Κορομηλά, στον Γιάννη Ζουγανέλη και στον Πέτρο Κωστόπουλο, που στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με τη Γιολάντα Διαμαντή. Τέλος, η Γιολάντα δηλώνει έτοιμη για το μεγάλο «comeback» στις οθόνες μας, σχολιάζει την «αδιάφορη» πλευρά της σημερινής τηλεόρασης και εξομολογείται τι θα συμβούλευε τον νεότερο, παρορμητικό εαυτό της.

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον Νίκο Απέργη, τον αγαπημένο καλλιτέχνη, που δηλώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως δεν θέλει πια να είναι το «καλό παιδί» του χώρου.

Γιατί το τραγούδι «Κομμάτι της ζωής μου» έπαιξε κομβικό ρόλο στην καριέρα του και τι θυμάται από το «Dream Show», στο οποίο συμμετείχε το 2006; Τι κάνει όταν ξεχνάει τους στίχους των τραγουδιών του και για ποιο λόγο έχει ακυρώσει live εμφάνιση; Στη συνέχεια, ο Νικος Απέργης γυρνάει τον χρόνο πίσω στα εφηβικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που τον συνδέει με τον μπασκετμπολίστα Γιώργο Πρίντεζη.

Παράλληλα, μοιράζεται την προσωπική του ευτυχία μετά τον ερχομό της κόρης του και περιγράφει με χιούμορ την «αναστάτωση» που επικρατεί στο σπίτι με τα δύο του παιδιά. Τέλος, μας μεταφέρει στην εκρηκτική ατμόσφαιρα του «Cabaret», όπου εμφανίζεται φέτος με τη Josephine και παρουσιάζει live στο στούντιο τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Έτσι Είμαι», αλλά και το ξεσηκωτικό «Γλέντι», που συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts.