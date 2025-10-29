MENOY

Θανάσης Πάτρας: Τα νούμερα της πρώτης εβδομάδας δεν τα παρακολουθώ, μετά από ένα μήνα καταλαβαίνεις τι γίνεται

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη μίλησε ο Θανάσης Πάτρας. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε σε αυτή την πρώτη εβδομάδα που βρίσκεται στον αέρα του Open, ενώ απάντησε και για τα νούμερα τηλεθέασης.

«Μια χαρά ήταν η πρώτη εβδομάδα. Είμαστε σε δημιουργικό οίστρο, σε πολύ καλή διάθεση, κέφια έχουμε…», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας είπε στη συνέχεια: «Η εκπομπή είναι καθαρά ψυχαγωγική, ήθελα πολύ να κάνω κάτι ξεκάθαρο, γιατί έχω κι εγώ τέτοια διάθεση και μου αρέσει.

Τα νούμερα της πρώτης εβδομάδας δεν τα παρακολουθώ, μετά από τρεις εβδομάδες, ένα μήνα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Νομίζω όμως ότι είναι ενθαρρυντική η κατάσταση».

