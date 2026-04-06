Θανάσης Πάτρας σε Απόστολο Γκλέτσο: Ρουσφετάκι είχες κάνει ως δήμαρχος; – Η αφοπλιστική απάντηση του ηθοποιού

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/4) ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά στον Θανάση Πάτρα και την ομάδα του, απαντώντας με ειλικρίνεια σε ερωτήσεις που αφορούσαν την πορεία του στην υποκριτική, την ενασχόλησή του με την πολιτική, αλλά και τη σχέση που έχει με την κόρη του.

«Δεν θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην πολιτική. Αν πω ότι επιστρέφω, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει. Έκλεισε για μένα αυτός ο κύκλος οριστικά και αμετάκλητα. Αν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, πάλι από δήμαρχος θα ξεκινούσα», ξεκαθάρισε από την αρχή της κουβέντας ο Απόστολος Γκλέτσος.

Όταν ο Θανάσης Πάτρας τον ρώτησε ευθέως αν είχε κάνει ποτέ ρουσφέτι από τη θέση του δημάρχου, ο ηθοποιός δεν δίστασε να πει:

«Θα σας πω ξεκάθαρα. Ρουσφετάκι του στυλ “να φέρουμε τον φαντάρο κοντά” όχι. Αυτό δεν είναι καλό ρουσφέτι, γιατί στη θέση του δικού σου παιδιού θα πάει κάποιο άλλο παιδί και θα φάει το βύσμα».

«Ρουσφετάκι όμως -που δεν είναι ρουσφέτι- να φιλήσω κατουρημένες ποδιές σε γύρω-γύρω εργοστάσια, για να πάρουν κόσμο στη δουλειά, πάρα πολλά… και το λήξαμε. Κανένα ρουσφέτι όμως για το δημόσιο», τόνισε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Η πολιτική σε αγχώνει, είχα τεράστιο άγχος και μεγάλο εκνευρισμό. Εγώ δεν είχα ένα κόμμα από πίσω μου, ήμουν ανεξάρτητος, μόνος μου. “Πούλησα” λίγο επικοινωνιακό τσαμπουκά αλλά με μέτρο. Η πορεία δείχνει ότι δεν έχασα το μέτρο», δήλωσε στη συνέχεια κλείνοντας το θέμα ο Απόστολος Γκλέτσος.