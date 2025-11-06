MENOY

MEDIA NEWS

Τετράωρη στάση εργασίας στα ΜΜΕ για τη γενική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

THESTIVAL TEAM

Τετράωρη στάση εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ από τις 11.30 έως τις 15.30 αποφάσισε για σήμερα, Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, σε συντονισμό με τις άλλες Ενώσεις συντακτών για τη γενική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

Η στάση πραγματοποείται σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜΘ «προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη να ασκήσουν το συνδικαλιστικό δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ασφαλιστικού τους φορέα με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ)».

