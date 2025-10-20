MENOY

MEDIA NEWS

“Τα ‘χασε” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”: “Σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση;”

THESTIVAL TEAM

Την έκπληξή του με την ερώτηση που ετοίμασαν οι συνεργάτες του δεν έκρυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας (20/10) ο παρουσιαστής υποδέχθηκε τον οδοντίατρο, Στέργιο, από τα Τρίκαλα και στη δεύτερη ερώτηση για τα 200 ευρώ έμεινε άφωνος με το περιεχόμενο και την… έμπνευσή του.

«Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ: Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις δεν αποτελεί ασθένεια; Αρθρίτιδα, Ουλίτιδα, Βεγορίτιδα, Ωτίτιδα», ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον νεαρό παίκτη.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να σχολιάσει με χιούμορ: «Δεν σου κάνει εντύπωση σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση; Έχουμε μία καταπληκτική ομάδα ανθρώπων, έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια αλλά αυτή η ερώτηση πρέπει να είσαι σε μία φάση… είστε καλά, παιδιά; Όλα καλά εκεί η ομάδα;».

«Κοίταξε, Γρηγόρη… πριν έρθω, επειδή είμαι και οδοντίατρος, ένας βασικός μου φόβος ήταν μη με ρωτήσουν τίποτα σχετικό και δεν το γνωρίζω. Ξέρεις, μετά γίνεσαι viral», του απάντησε στο ίδιο ύφος ο παίκτης, δίνοντας στη συνέχεια τη σωστή απάντηση στην ερώτηση.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

